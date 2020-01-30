Президент объявил Год математики в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020/2021 учебного года Годом математического образования в Украине. Об этом говорится в соответствующем документе от 30 января, передает УНН.
“С целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по реализации права на образование, создание возможностей для равного доступа украинских школьников к современной и качественному математическому образованию, формирование у них должного уровня математической компетентности, учитывая результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности соискателей базового среднего образования в Украина, постановляю: 1. Объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине”, — говорится в тексте Указа.
Также Указом президент докучив Кабинета Министров обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине.
Как сообщал УНН, по информации Министерства образования и науки, согласно результатам мониторингового исследования качества образования PISA-2018, 25,9% учащихся средних классов в Украине не достигли минимального уровня с читательской грамотности.