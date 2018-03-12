Президент направив законопроект про валюту на розгляд парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про валюту та направив його на розгляд парламенту. Процедура підписання відбулась під час зустрічі Президента з бізнесом, передає УНН.
“Я підпишу зазначений законопроект і запропоную його парламенту”, — сказав він.
За словами П.Порошенка, у ньому дозволено все, що прямо не заборонено і це змінює логіку процесів.
“Хочете відкривати валютні рахунки — дуже прошу, хочете інвестувати за кордон — прошу дуже. Хочете бути вільною людиною у вільній країні — ми запроваджуємо цю унікальну можливість”, — наголосив Президент.
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Як додав Глава держави, очевидно, що повна лібералізація не відбудеться в один день, потрібна буде її синхронізація із забезпеченням фінансової стабільності.
“Але наголошую, що ці нововведення бізнес і громадяни відчують негайно після ухвалення закону”, — підкреслив П.Порошенко.