Президент направил законопроект о валюте на рассмотрение парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента. Процедура подписания состоялась во время встречи Президента с бизнесом, передает УНН.
"Я подпишу указанный законопроект и предложу его парламенту", - сказал он.
По словам Порошенко, в нем разрешено все, что прямо не запрещено, и это меняет логику процессов.
"Хотите открывать валютные счета - очень прошу, хотите инвестировать за границу - прошу очень. Хотите быть свободным человеком в свободной стране - мы вводим эту уникальную возможность", - подчеркнул Президент.
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Как добавил глава государства, очевидно, что полная либерализация не произойдет в один день, потребуется ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности.
"Но подчеркиваю, что эти нововведения бизнес и граждане почувствуют немедленно после принятия закона", - подчеркнул П.Порошенко.