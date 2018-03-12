Президент направил законопроект о валюте на рассмотрение парламента

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38587 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54101 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57649 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102130 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93214 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103690 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110708 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116987 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122511 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133922 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент направил законопроект о валюте на рассмотрение парламента

Президент направил законопроект о валюте на рассмотрение парламента

Киев  •  УНН

 • 16009 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента. Процедура подписания состоялась во время встречи Президента с бизнесом, передает УНН.

"Я подпишу указанный законопроект и предложу его парламенту", - сказал он.

По словам Порошенко, в нем разрешено все, что прямо не запрещено, и это меняет логику процессов.

"Хотите открывать валютные счета - очень прошу, хотите инвестировать за границу - прошу очень. Хотите быть свободным человеком в свободной стране - мы вводим эту уникальную возможность", - подчеркнул Президент.

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Как добавил глава государства, очевидно, что полная либерализация не произойдет в один день, потребуется ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности.

"Но подчеркиваю, что эти нововведения бизнес и граждане почувствуют немедленно после принятия закона", - подчеркнул П.Порошенко.

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