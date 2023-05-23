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Президент Молдови відповіла, чи заарештують путіна, якщо він відвідає країну

Київ • УНН

 • 920091 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент Республіки Молдова Мая Санду відповіла на питання, чи заарештують президента росії володимира путіна, якщо він відвідає Молдову. Про це вона розповіла в інтерв'ю Euronews Romania, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю один із журналістів спитав у Санду: "Ви знаєте, що Володимира Путіна звинувачує Інституційний кримінальний суд. Якщо він приїде до Молдови, його заарештують?"

Цитата

"Так. Молдова підписала угоду з Міжнародним кримінальним судом, і дотримуватиметься рішення суду...", — сказала президент.

Доповнення

Також президент Молдови відповіла на питання про те, де вона перебувала і що робила коли почалася війна в Україні.

"Коли почалася війна, я дізналася про це о 4 ранку, о 5 ранку я тут (у будівлі адміністрації президента ред.-) чекала членів Вищої ради безпеки. І я чула, як падають бомби. Спочатку я думала що вони в Одесі, потім дізналася, що вони у Вінниці, але я чула їх з цього офісу", - зазначила вона.

Нагадаємо

Президент Молдови Майя Санду виступила п'ятьма мовами на зборах "Європейська Молдова" на площі Великих національних зборів. Хоча більша частина мови була румунською мовою, вона також звернулася з посланням російською, українською, гагаузькою та болгарською мовами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Санду: в СНД для Молдови нічого хорошого не залишилось

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