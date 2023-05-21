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Майя Санду виступила п'ятьма мовами на зборах "Європейська Молдова" й згадала про Україну

Майя Санду виступила п'ятьма мовами на зборах "Європейська Молдова" й згадала про Україну

Київ • УНН

 • 836309 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Молдови Майя Санду виступила п'ятьма мовами на зборах "Європейська Молдова" на площі Великих національних зборів. Хоча більша частина мови була румунською мовою, вона також звернулася з посланням російською, українською, гагаузькою та болгарською мовами. Про це пише Point.md передає УНН.

Деталі

Санду зі сцени привітала присутніх: "Слава Україні!".

У ході виступу президент засудила війну російської федерації проти України. Санду виголосила промову українською мовою, в якій висловила підтримку та солідарність із народом України.

Санду російською, українською, гагаузькою та болгарською мовами звернулася до національних меншин країни, закликавши їх підтримати зовнішньополітичний курс, що проводиться.

"Молдова важко відірвалася від минулого, в якому вона занадто залежала від кремля, і тепер з гордістю дивиться в європейське майбутнє. Молдавани знають, що робити зараз, тому що в Молдові немає родини, в якій не було б дітей, братів, сестер, онуків у країнах ЄС".

На мітингу була присутня голова Європейського парламенту Роберта Метсола. Вона підтримала курс керівництва Молдови та висловила сподівання, що переговори про вступ Молдови до ЄС розпочнуться вже 2023 року.

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