Майя Санду выступила на пяти языках на собрании "Европейская Молдова" и вспомнила об Украине

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Санду со сцены поприветствовала собравшихся: "Слава Украине!".

В ходе выступления президент осудила войну российской федерации против Украины. Санду произнесла речь на украинском языке, в которой выразила поддержку и солидарность с народом Украины.

Санду на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках обратилась к национальным меньшинствам страны, призвав их поддержать проводимый внешнеполитический курс.

"Молдова с трудом оторвалась от прошлого, в котором она слишком зависела от кремля, и теперь с гордостью смотрит в европейское будущее. Молдаване знают, что делать сейчас, потому что в Молдове нет семьи, в которой не было бы детей, братьев, сестер, внуков в странах ЕС".

На митинге присутствовала председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Она поддержала курс руководства Молдовы и выразила надежду, что переговоры о вступлении Молдовы в ЕС начнутся уже в 2023 году.