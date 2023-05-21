Майя Санду выступила на пяти языках на собрании "Европейская Молдова" и вспомнила об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Молдовы Майя Санду выступила на пяти языках на собрании "Европейская Молдова" на площади Великого национального собрания. Хотя большая часть речи была на румынском языке, она также обратилась с посланием на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. Об этом пишет Point.md передает УНН.
Детали
Санду со сцены поприветствовала собравшихся: "Слава Украине!".
В ходе выступления президент осудила войну российской федерации против Украины. Санду произнесла речь на украинском языке, в которой выразила поддержку и солидарность с народом Украины.
Санду на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках обратилась к национальным меньшинствам страны, призвав их поддержать проводимый внешнеполитический курс.
"Молдова с трудом оторвалась от прошлого, в котором она слишком зависела от кремля, и теперь с гордостью смотрит в европейское будущее. Молдаване знают, что делать сейчас, потому что в Молдове нет семьи, в которой не было бы детей, братьев, сестер, внуков в странах ЕС".
На митинге присутствовала председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Она поддержала курс руководства Молдовы и выразила надежду, что переговоры о вступлении Молдовы в ЕС начнутся уже в 2023 году.