Президент Молдовы ответила, арестуют ли путина, если он посетит страну

Детали

В интервью один из журналистов спросил у Санду: "Вы знаете, что Владимира Путина обвиняет Институциональный уголовный суд. Если он приедет в Молдову, его арестуют?"

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"Да. Молдова подписала соглашение с Международным уголовным судом, и будет придерживаться решения суда...", — сказала президент.

Дополнение

Также президент Молдовы ответила на вопрос о том, где она находилась и что делала, когда началась война в Украине.

"Когда началась война, я узнала об этом в 4 утра, в 5 утра я здесь (в здании администрации президента ред.-) ждала членов Высшего совета безопасности. И я слышала, как падают бомбы. Сначала я думала что они в Одессе, потом узнала, что они в Виннице, но я слышала их из этого офиса", - отметила она.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду выступила на пяти языках на собрании "Европейская Молдова" на площади Великого национального собрания. Хотя большая часть речи была на румынском языке, она также обратилась с посланием на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

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