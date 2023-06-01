Президент Хорватії заявив, що гасло "Слава Україні" належить шовіністам: в ОП відповіли

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Так, президент Хорватії Зоран Міланович на церемонії вручення громадських нагород міста Загреб заявив, що гасло "Слава Україні" насправді є закликом шовіністів, які співпрацювали з нацистами.

"Я борюся, як Ісус, щоб відкинути такі гасла, як ЗДС (За дім готові - Ред.). Якщо ви цього не зрозуміли, я не можу вас перевиховати. Але немає різниці між "За дім готові" і "Слава Україні".

Це крик найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами і вбивали тисячі євреїв, поляків... Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть росію і Україну. Київ далеко, москва ще далі", - зазначив він.

Михайло Подоляк вже встиг відповісти президенту Хорватії, та дав йому кілька порад.

"Кілька скромних порад президенту Хорватії Мілановичу:

1. Не треба жити інфантильними міфами російської пропаганди: сьогодні це вже має безглуздий вигляд…

2. Не треба боятися правильної історії: вона робить нас сильними…

3. Не треба просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися, якщо сам не готовий захищати власну землю: це просто ганебно.

І так… Героям слава! Завжди…", - підкреслив Подоляк.

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