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Президент Хорватии заявил, что лозунг "Слава Украине" принадлежит шовинистам: в ОП ответили

Президент Хорватии заявил, что лозунг "Слава Украине" принадлежит шовинистам: в ОП ответили

Киев • УНН

 • 1138829 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу, который заявил, что лозунг "Слава Украине" является шовинистическим. Об этом пишет УНН со ссылкой на N1.

Детали

Так, президент Хорватии Зоран Миланович на церемонии вручения общественных наград города Загреб заявил, что лозунг "Слава Украине" на самом деле является призывом шовинистов, сотрудничавших с нацистами.

"Я борюсь, как Иисус, чтобы отвергнуть такие лозунги, как ЗДС (За дом готовые - Ред.). Если вы этого не поняли, я не могу вас перевоспитать. Но нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине".

Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое поздравление. Пусть уберут россию и Украину. Киев далеко, москва еще дальше", - отметил он.

Михаил Подоляк уже успел ответить президенту Хорватии, и дал ему несколько советов.

"Несколько скромных советов президенту Хорватии Милановичу:

1. Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже имеет бессмысленный вид…
2. Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными…
3. Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, сдаться, если сам не готов защищать собственную землю: это просто позорно.

И так… Героям слава! Всегда…", - подчеркнул Подоляк.

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