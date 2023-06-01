Президент Хорватии заявил, что лозунг "Слава Украине" принадлежит шовинистам: в ОП ответили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу, который заявил, что лозунг "Слава Украине" является шовинистическим. Об этом пишет УНН со ссылкой на N1.
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Так, президент Хорватии Зоран Миланович на церемонии вручения общественных наград города Загреб заявил, что лозунг "Слава Украине" на самом деле является призывом шовинистов, сотрудничавших с нацистами.
"Я борюсь, как Иисус, чтобы отвергнуть такие лозунги, как ЗДС (За дом готовые - Ред.). Если вы этого не поняли, я не могу вас перевоспитать. Но нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине".
Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое поздравление. Пусть уберут россию и Украину. Киев далеко, москва еще дальше", - отметил он.
Михаил Подоляк уже успел ответить президенту Хорватии, и дал ему несколько советов.
"Несколько скромных советов президенту Хорватии Милановичу:
1. Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже имеет бессмысленный вид…
2. Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными…
3. Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, сдаться, если сам не готов защищать собственную землю: это просто позорно.
И так… Героям слава! Всегда…", - подчеркнул Подоляк.
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