Президент хоче створити орган для формування претензії України до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Кабінет міністрів України створити міжвідомчий координаційний орган для формування претензії України до Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Президента у Facebook.
"Вимагаю від Кабінету міністрів України термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитків", – заявив голова держави.
Порошенко заявив, що розраховує на ефективне виконання покладеного на цей орган завдання – захист національних інтересів України.
"Від Міністерства закордонних справ України вимагаю завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією. Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод", – зазначив Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.