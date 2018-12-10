Президент хочет создать орган для формирования претензии Украины к России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу президента в Facebook.
"Требую от Кабинета министров Украины срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытков", – заявил Глава государства.
Порошенко заявил, что рассчитывает на эффективное выполнение возложенного на этот орган задания – защита национальных интересов Украины.
"От Министерства иностранных дел Украины требую завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений", – отметил Порошенко.
Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.