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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент хочет создать орган для формирования претензии Украины к России

Киев • УНН

 • 6398 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу президента в Facebook.

Президент хочет создать орган для формирования претензии Украины к России

"Требую от Кабинета министров Украины срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытков", – заявил Глава государства.

Порошенко заявил, что рассчитывает на эффективное выполнение возложенного на этот орган задания – защита национальных интересов Украины.

"От Министерства иностранных дел Украины требую завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений", – отметил Порошенко.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Украинские Национальные Новости

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