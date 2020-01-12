Президент Казахстану назвав важливим визнання Іраном провини в аварії українського лайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зазначив значимість того, що влада Ірану визнала свою провину в аварії українського літака в Тегерані. Про це він заявив в Twitter, передає УНН.
“Визнання іранською владою своєї провини за авіакатастрофу, що забрала життя багатьох громадян ряду держав, — це рішення, яке має важливе значення”, — написав він. За словами Токаєва, від напруженості, що посилилася після катастрофи страждає і мирне населення, і щоб знизити її, сторонам слід проявити стриманість.
Український лайнер розбився біля аеропорту Тегерана 8 січня після того, як в нього влучила ракета. Її помилково випустив по літаку оператор протиповітряних сил Ірану, який прийняв судно за крилату ракету. На борту лайнера знаходилися 176 чоловік, всі вони загинули. Президент республіки Хасан Роухані назвав інцидент “великою помилкою” і попросив вибачення в України за збитий Boeing.
Иран билігінің бірқатар мемлекет азаматтарының өмірін қиған әуе апаты үшін өз кінәсін мойындауы - маңызды шешім болды. Бейбіт азаматтарды да құрбан қылатын шиеленісті бәсеңдету үшін, қалыптасып отырған жағдайда барлық тараптар ұстамдылық танытуы керек.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 12, 2020
Київ і Тегеран домовилися разом працювати над розслідуванням катастрофи, питанням компенсацій і ідентифікацією тіл загиблих, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Після того, як іранська влада визнала провину в авіакатастрофі, в країні пройшли масові акції протесту. Президент США на фарсі підтримав протестуючих, “відважний і багатостраждальний народ Ірану”, закликавши владу республіки дозволити правозахисникам стежити за ситуацією в країні.
Додамо, що в Ірані створили робочу групу для консульської допомоги жертвам авіакатастрофи.