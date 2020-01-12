Президент Казахстана назвал важным признание Ираном вины в аварии украинского лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значимость того, что власти Ирана признали свою вину в аварии украинского самолета в Тегеране. Об этом он заявил в Twitter, передает УНН.
“Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, — это решение, имеющее важное значение”, — написал он. По словам Токаева, от усилившейся после крушения напряженности страдает и мирное население, и чтобы снизить ее, сторонам следует проявить сдержанность.
Украинский лайнер разбился около аэропорта Тегерана 8 января после того, как в него попала ракета. Ее по ошибке выпустил по самолету оператор противовоздушных сил Ирана, принявший судно за крылатую ракету. На борту лайнера находились 176 человек, все они погибли. Президент республики Хасан Роухани назвал инцидент “большой ошибкой” и извинился перед Украиной за сбитый Boeing.
Иран билигиниң бирқатар мемлекет азаматтарының өмирин қиған әуе апаты үшин өз кинәсин мойындауы — маңызды шешим Болды. Бейбит азаматтарды да құрбан қылатын шиеленисти бәсеңдету үшин, қалыптасып отырған жағдайда барлық тараптар ұстамдылық танытуы керек.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 12, 2020
Киев и Тегеран договорились вместе работать над расследованием катастрофы, вопросом компенсаций и идентификацией тел погибших, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
После того, как иранские власти признали вину в авиакатастрофе, в стране прошли массовые акции протеста. Президент США на фарси поддержал протестующих, “отважный и многострадальный народ Ирана”, призвав власти республики разрешить правозащитникам следить за ситуацией в стране.
Добавим, что в Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы.