Президент Казахстана назвал важным признание Ираном вины в аварии украинского лайнера

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112554 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116458 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114915 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130056 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106077 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108407 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108387 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131928 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130693 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196067 просмотра

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Президент Казахстана назвал важным признание Ираном вины в аварии украинского лайнера

Президент Казахстана назвал важным признание Ираном вины в аварии украинского лайнера

Киев  •  УНН

 • 11108 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значимость того, что власти Ирана признали свою вину в аварии украинского самолета в Тегеране. Об этом он заявил в Twitter, передает УНН.

“Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, — это решение, имеющее важное значение”, — написал он. По словам Токаева, от усилившейся после крушения напряженности страдает и мирное население, и чтобы снизить ее, сторонам следует проявить сдержанность.

Украинский лайнер разбился около аэропорта Тегерана 8 января после того, как в него попала ракета. Ее по ошибке выпустил по самолету оператор противовоздушных сил Ирана, принявший судно за крылатую ракету. На борту лайнера находились 176 человек, все они погибли. Президент республики Хасан Роухани назвал инцидент “большой ошибкой” и извинился перед Украиной за сбитый Boeing.

Иран билигиниң бирқатар мемлекет азаматтарының өмирин қиған әуе апаты үшин өз кинәсин мойындауы — маңызды шешим Болды. Бейбит азаматтарды да құрбан қылатын шиеленисти бәсеңдету үшин, қалыптасып отырған жағдайда барлық тараптар ұстамдылық танытуы керек.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 12, 2020

Киев и Тегеран договорились вместе работать над расследованием катастрофы, вопросом компенсаций и идентификацией тел погибших, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После того, как иранские власти признали вину в авиакатастрофе, в стране прошли массовые акции протеста. Президент США на фарси поддержал протестующих, “отважный и многострадальный народ Ирана”, призвав власти республики разрешить правозащитникам следить за ситуацией в стране.

Добавим, что в Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы.

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