Президент Ірану закликав мусульманських лідерів "створити фронт проти Ізраїлю"

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На тлі напруженості в Ізраїлі та подій на Храмовій горі президент Ірану Ібрагім Раїсі говорив з лідерами Сирії, Алжиру та Туркменістану про важливість мусульманської єдності щодо Ізраїлю. Раїсі навіть спілкувався з Ердоганом, який, як вказано, також наголосив на важливості «єдності мусульманського світу перед обличчям ізраїльської агресії щодо палестинців».

У той час як Ісмаїл Каані, командувач силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану, прибув із візитом у Дамаск, на тлі загострення у сфері безпеки та подій на Храмовій горі, вчора відбулася телефонна розмова між президентом Сирії Башаром Асадом та Раїсі. В останні дні Іран намагався скликати екстрене засідання Організації ісламського співробітництва через події на святому місці та напруженість на палестинській арені. У розмові між Асадом та Раїсі вони обговорили останні події, а також інші питання, пов'язані із відносинами між двома країнами, пише ізраільське видання Ynet.

Доповнення

У п'ятницю, 7 березня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху мобілізував поліцію та армійських резервістів після того, як внаслідок окремих нападів у Тель-Авіві та на Західному березі загинули троє людей, у тому числі італійський турист та дві британсько-ізраїльські сестри.

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