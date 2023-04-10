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Президент Ирана призвал мусульманских лидеров "создать фронт против Израиля"

Президент Ирана призвал мусульманских лидеров "создать фронт против Израиля"

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Ирана Ибрагим Раиси 9 апреля провел серию переговоров с мусульманскими лидерами в честь месяца Рамадан. Одним из основных его посланий было, что «перед Израилем должен быть создан фронт для освобождения Палестины», пишет УНН со ссылкой на израильское Ynet.

Детали

На фоне напряженности в Израиле и событий на Храмовой горе президент Ибрагим Раиси говорил с лидерами Сирии, Алжира и Туркменистана о важности мусульманского единства по отношению к Израилю. Раиси даже общался с Эрдоганом, который, как указано, также подчеркнул важность «единства мусульманского мира перед лицом израильской агрессии по отношению к палестинцам».

В то время как Исмаил Каани, командующий силами Корпуса стражей исламской революции, прибыл с визитом в Дамаск, на фоне обострения в сфере безопасности и событий на Храмовой горе, вчера состоялся телефонный разговор между президентом Сирии Башаром Асадом и Раиси. В последние дни Иран пытался созвать экстренное заседание Организации исламского сотрудничества из-за событий на святом месте и напряженности на палестинской арене. В разговоре между Асадом и Раиси они обсудили последние события, а также другие вопросы, связанные с отношениями между двумя странами, пишет израильское издание Ynet.

Дополнение

В пятницу, 7 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мобилизовал полицию и армейских резервистов после того, как в результате отдельных нападений в Тель-Авиве и на Западном берегу погибли три человека, в том числе итальянский турист и две британско-израильские сестры.

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