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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Президент Франції розповів Байдену про переговори з Путіним та Зеленським

Президент Франції розповів Байдену про переговори з Путіним та Зеленським

Київ • УНН

 • 21454 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові в середу обговорили візит останнього до Росії та України. Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками переговорів, пише УНН.

Цитата:

“Президент Джозеф Р. Байден-молодший сьогодні провів розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили нещодавні зустрічі президента Макрона у Росії та Україні. Вони також говорили про дипломатичні зусилля, що продовжуються, і зусилля зі стримування, що прикладаються у тісній співпраці з нашими союзниками і партнерами у відповідь на нарощування Росією військової міці біля кордонів України”, — сказано в заяві.

Що було раніше

Президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Переговори тривали понад п’ять годин.

Згодом Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув уникнути ескалації конфлікту РФ та України, і цю мету для нього виконано.

8 лютого Макрон був із офіційним візитом в Україні, де провів зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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