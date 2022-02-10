Президент Франции рассказал Байдену о переговорах с Путиным и Зеленским

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“Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины”, — сказано в заявлении.

Что было ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов.

После этого Макрон заявил, что визитом в Москву стремился избежать эскалации конфликта РФ и Украины, и эта цель для него выполнена.

8 февраля Макрон был с официальным визитом в Украине, где провел встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.