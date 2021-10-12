Президент Філіппін запропонував примусово щепити людей, коли вони сплять

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Жителів Філіппін, які не хочуть робити щеплення проти COVID-19, президент країни Родріго Дутерте запропонував вакцинувати уві сні. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

“Проблема в тих, хто не хоче вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму селі. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо їм інʼєкцію уві сні. Я зроблю це, я прокладу шлях”, — заявив Дутерте.

Водночас у департаменті охорони здоров’я Філіппін неодноразово підкреслювали, що вакцинація проти коронавірусу необов’язкова.

Додамо

Кампанія вакцинації проти COVID-19 на Філіппінах розпочалася 1 березня минулого року.

У травні цього року президент Філіппін Родріго Дутерте щепився проти коронавірусу вакциною китайської компанії Sinopharm.

Станом на 10 жовтня понад 23 млн філіппінців повністю вакциновано. Приблизно 26,4 млн особам ввели першу дозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Філіппін Дутерте заявив, що йде з політики і відмовляється від участі у виборах

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