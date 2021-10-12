Президент Филиппин предложил принудительно прививать людей, когда они спят
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Жителей Филиппин, которые не хотят делать прививки от COVID-19, президент страны Родриго Дутерте предложил вакцинировать во сне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
“Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне. Если они не хотят, пойдем к ним домой и сделаем им инъекцию во сне. Я сделаю это, я проложу путь”, — заявил Дутерте.
В то же время в департаменте здравоохранения Филиппин неоднократно подчеркивали, что вакцинация от коронавируса необязательная.
Добавим
Кампания вакцинации от COVID-19 на Филиппинах началась в прошлом году 1 марта.
В мае этого года президент Филиппин Родриго Дутерте привился от коронавируса вакциной китайской компании Sinopharm.
По состоянию на 10 октября более 23 млн филиппинцев полностью вакцинировано. Примерно 26,4 млн людям ввели первую дозу.
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