Президент дозволив відповідати на ворожий вогонь з усієї наявної зброї

"Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв - як до оборони, так і до ефективного контрнаступу. Ми не повинні піддаватися на провокації в районі проведення операції Об'єднаних сил, проте дозволяю і наказую застосовувати всі підпорядковані вам сили і засоби в якості вогню у відповідь для збереження життя наших людей", - сказав Президент.



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до військових статутів, який передбачає закріплення військового вітання для військових ЗСУ та Нацгвардії "Слава Україні!".



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