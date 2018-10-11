Президент разрешил отвечать на вражеский огонь со всего имеющегося оружия

"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако позволяю и приказываю применять все подчиненые вам силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", - сказал Президент.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинские уставы, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поручил предоставить список уволенных генералов после пожара на арсенале