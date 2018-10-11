Президент разрешил отвечать на вражеский огонь со всего имеющегося оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина должна быть готова как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, передает УНН.
"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако позволяю и приказываю применять все подчиненые вам силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинские уставы, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!".
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