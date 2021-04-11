Президент Чехії Земан через хворобу ніг змушений буде пересуватися на візку

Деталі

“Я переміщаюся в (інвалідному) кріслі, так як це зручно. Стан моїх ніг є незадовільним”, — зазначив Земан, підкресливши, що використовуватиме цей рекомендований медиками засіб пересування і в ході офіційних державних заходів.

76-річний Земан, який також лікується від діабету, тривалий час спостерігається в Центральному військовому госпіталі в Празі. Періодично він проходить там планову госпіталізацію.

Земан був обраний президентом в 2013 році і через п’ять років, в 2018 році, переобраний на другий п’ятирічний термін. Чеська конституція не передбачає додаткову можливість переобрання главою держави.

Доповнення

В кінці літа 2020 року президент Чехії Мілош Земан “після перегляду новин” впав і зламав руку — тоді його госпіталізували.