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Президент Чехії Земан через хворобу ніг змушений буде пересуватися на візку

Президент Чехії Земан через хворобу ніг змушений буде пересуватися на візку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан, який страждає невропатією ніг, почав пересуватися в інвалідному кріслі. Про це він повідомив у неділю в інтерв’ю, яке транслював в прямому ефірі телеканал місцевої газети Blesk, пише УНН.

Деталі

“Я переміщаюся в (інвалідному) кріслі, так як це зручно. Стан моїх ніг є незадовільним”, — зазначив Земан, підкресливши, що використовуватиме цей рекомендований медиками засіб пересування і в ході офіційних державних заходів.

76-річний Земан, який також лікується від діабету, тривалий час спостерігається в Центральному військовому госпіталі в Празі. Періодично він проходить там планову госпіталізацію.

Земан був обраний президентом в 2013 році і через п’ять років, в 2018 році, переобраний на другий п’ятирічний термін. Чеська конституція не передбачає додаткову можливість переобрання главою держави.

Доповнення

В кінці літа 2020 року президент Чехії Мілош Земан “після перегляду новин” впав і зламав руку — тоді його госпіталізували.

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