Президент Чехії Земан "після перегляду новин" впав та зламав руку: його госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан був госпіталізований, йому знадобиться операція через травму руки. Про це у вівторок ввечері повідомив в Twitter прес-секретар глави Празького граду Іржі Овчачек, пише УНН з посиланням також на чеське видання Novinky.cz.
“Пан президент у вівторок увечері через травму руки був госпіталізований в Центральний військовий госпіталь в Празі, — зазначив він. — Пану президенту буде проведена операція. Загрози для його життя немає. Пан президент знаходиться в контакті з сім’єю і співробітниками (адміністрації глави держави)”.
Сайт празької газети Pravo з посиланням на прес-секретаря президента повідомив, що операція вже почалася, вона проходить під загальним наркозом.
“Пан президент ввечері (у вівторок) дивився теленовини. Після завершення перегляду, він вирішив встати з крісла без допомоги тростини або охоронців... спіткнувся і зламав праву руку”, — поділився Овчачек подробицями події.
Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze.
Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky.
Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci.
Прес-секретар повідомив в середу журналістам, що тривалість госпіталізації президента поки невідома, її визначать лікарі. Він уточнив, що операція почалася близько 23:00 за центральноєвропейським часом (00:00 за київським часом). Президенту оперують праву руку. “Поки не ясно, скільки часу пан президент повинен буде залишатися в госпіталі після операції, — зазначив він. — Робоча програма (Земана) буде скоригована з урахуванням стану його здоров’я”.
Відзначимо, що Мілош Земан, що страждає невропатією ніг, тривалий час спостерігається в Центральному військовому госпіталі в Празі. Останній раз він пройшов там планову госпіталізацію в жовтні минулого року. Крім невропатії нижніх кінцівок, 75-річний глава Празького граду лікується від діабету.