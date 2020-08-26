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Президент Чехии Земан "после просмотра новостей" упал и сломал руку: его госпитализировали

Киев • УНН

 • 16099 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован, ему предстоит операция из-за травмы руки. Об этом во вторник вечером сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек, пишет УНН со ссылкой также на чешское издание Novinky.cz.

Президент Чехии Земан "после просмотра новостей" упал и сломал руку: его госпитализировали

“Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, — отметил он. — Господину президенту будет проведена операция. Угрозы для его жизни нет. Господин президент находится в контакте с семьей и сотрудниками (администрации главы государства)”.

Сайт пражской газеты Pravo со ссылкой на пресс-секретаря президента сообщил, что операция уже началась, она проходит под общим наркозом.

“Господин президент вечером (во вторник) смотрел теленовости. Закончив просмотр, он решил встать с кресла без помощи трости или телохранителей... споткнулся и сломал правую руку”, — поделился Овчачек подробностями произошедшего.

Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze.

Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky.

Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci.

— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020

Пресс-секретарь сообщил в среду журналистам, что длительность госпитализации президента пока неизвестна, ее определят врачи. Он уточнил, что операция началась около 23:00 по центральноевропейскому времени (00:00 по киевскому времени). Президенту оперируют правую руку. “Пока не ясно, сколько времени господин президент должен будет оставаться в госпитале после операции, — отметил он. — Рабочая программа (Земана) будет скорректирована с учетом состояния его здоровья”.

Отметим, что Милош Земан, страдающий невропатией ног, длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Последний раз он прошел там плановую госпитализацию в октябре прошлого года. Кроме невропатии нижних конечностей, 75-летний глава Пражского града лечится от диабета.

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