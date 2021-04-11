Президент Чехии Земан из-за болезни ног вынужден будет передвигаться на коляске
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Чехии Милош Земан, страдающий невропатией ног, начал передвигаться в инвалидном кресле. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью, которое транслировал в прямом эфире телеканал местной газеты Blesk, пишет УНН.
Детали
“Я перемещаюсь в (инвалидном) кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным”, — отметил Земан, подчеркнув, что будет использовать это рекомендуемое медиками средство передвижения и в ходе официальных государственных мероприятий.
76-летний Земан, который также лечится от диабета, длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Периодически он проходит там плановую госпитализацию.
Земан был избран президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбран на второй пятилетний срок. Чешская конституция не предусматривает дополнительную возможность переизбрания главой государства.
Дополнение
В конце лета 2020 года президент Чехии Милош Земан “после просмотра новостей” упал и сломал руку — тогда его госпитализировали.