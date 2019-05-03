Президент Бразилії: Мадуро навіть самим собою не розпоряджається, ним керують РФ та Куба
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час проведення політичного курсу не приймає самостійних рішень. З таким твердженням виступив у четвер президент Бразилії Жаір Болсонару в інтерв’ю газеті Folha de S.Paulo, повідомляє УНН з посиланням на відповідний матеріал.
“Мадуро навіть самим собою не розпоряджається. Ним командують генерали — кубинські і більшою мірою російські”, — вважає політик. На думку глави найбільшої латиноамериканської держави, венесуельський лідер знаходиться під постійним наглядом силовиків.
Бразилія використовує усі дипломатичні можливості у вирішенні венесуельського питання, заявив Болсонару. “Ми готові використовувати можливості МЗС по-максимуму. Крім насильницьких дій, ми готові на все, щоб відновити демократію в Венесуелі”, — наводить газета слова політика. На думку глави найбільшої латиноамериканської держави, існуючий розкол в армії Венесуели може з часом виявитися у військовому керівництві, яке як вважає Болсонару є реальним власником влади в Боліваріанській Республіці.
Як стало відомо раніше, Колумбія запропонує нові заходи щодо режиму Мадуро.