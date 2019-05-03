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Колумбія запропонує нові заходи щодо режиму Мадуро

Колумбія запропонує нові заходи щодо режиму Мадуро

Київ • УНН

 • 9314 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Колумбія готова запропонувати країнам, що входять до Групи Ліми, вжити додаткові заходи щодо уряду венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Про це в четвер повідомив глава колумбійського зовнішньополітичного відомства Карлос Ольмес Трухільо, передає УНН.

“Колумбія запропонує декілька серйозних пропозицій з метою ще посилити тиск Групи на жорстокий режим (Ніколаса) Мадуро”, — сказав міністр, чий виступ був опублікований на його сторінці в Twitter.

Трухільо також зазначив, що в четвер відбулася телеконференція представників Групи. “Ми обговорили порядок завтрашнього засідання”, — додав міністр.

Позачергова зустріч країн Групи Ліми відбудеться сьогодні, 3 травня, в Лімі.

Група Ліми сформована 8 серпня 2017 року в столиці Перу, де представники 12 країн (Канада, Аргентина, Бразилія, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу і Чилі) підписали спільну декларацію про невизнання Конституційної асамблеї Венесуели , скликаній з ініціативи президента Ніколаса Мадуро без проведення попереднього референдуму. Пізніше до групи приєдналися Гайана і Сент-Люсія.

Por instrucciones del Presidente @IvanDuque y en nombre de Colombia, mañana haré fuertes propuestas en la reunión del Grupo de Lima. pic.twitter.com/KKHEQU5lyy

— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 2 травня 2019 р.

Як стало відомо раніше, понад 300 людей постраждали в результаті зіткнень, що супроводжували акції протесту в Венесуелі у вівторок і середу.

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