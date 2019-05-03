Колумбия предложит новые меры в отношении режима Мадуро

“Колумбия предложит несколько серьезных предложений с целью еще усилить давление Группы на жестокий режим (Николаса) Мадуро”, — сказал министр, чье выступление было опубликовано на его странице в Twitter.

Трухильо также отметил, что в четверг состоялась телеконференция представителей Группы. “Мы обсудили повестку завтрашнего заседания”, — добавил министр.

Внеочередная встреча стран Группы Лимы состоится сегодня, 3 мая, в Лиме.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Por instrucciones del Presidente @IvanDuque y en nombre de Colombia, mañana haré fuertes propuestas en la reunión del Grupo de Lima . pic.twitter.com/KKHEQU5lyy

Как стало известно ранее, более 300 человек пострадали в результате столкновений, сопровождавших акции протеста в Венесуэле во вторник и среду.