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Колумбия предложит новые меры в отношении режима Мадуро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Колумбия готова предложить странам, входящим в Группу Лимы, принять дополнительные меры в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом в четверг сообщил глава колумбийского внешнеполитического ведомства Карлос Ольмес Трухильо, передает УНН.

“Колумбия предложит несколько серьезных предложений с целью еще усилить давление Группы на жестокий режим (Николаса) Мадуро”, — сказал министр, чье выступление было опубликовано на его странице в Twitter.

Трухильо также отметил, что в четверг состоялась телеконференция представителей Группы. “Мы обсудили повестку завтрашнего заседания”, — добавил министр.

Внеочередная встреча стран Группы Лимы состоится сегодня, 3 мая, в Лиме.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Por instrucciones del Presidente @IvanDuque y en nombre de Colombia, mañana haré fuertes propuestas en la reunión del Grupo de Lima . pic.twitter.com/KKHEQU5lyy

— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 2 мая 2019

Как стало известно ранее, более 300 человек пострадали в результате столкновений, сопровождавших акции протеста в Венесуэле во вторник и среду.

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