Президент Бразилии: Мадуро даже самым собой не распоряжается, им руководят РФ и Куба

“Мадуро даже самим собой не распоряжается. Им командуют генералы — кубинские и в большей степени российские”, — считает политик. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, венесуэльский лидер находится под постоянным наблюдением силовиков.

Бразилия использует все дипломатические возможности в решении венесуэльского вопроса, заявил Болсонару. “Мы готовы использовать возможности МИД по-максимуму. Кроме насильственных действий, мы готовы на все, чтобы восстановить демократию в Венесуэле”, — приводит газета слова политика. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, существующий раскол в армии Венесуэлы может со временем проявиться в военном руководстве, которое как считает Болсонару является реальным обладателем власти в Боливарианской Республике.

Как стало известно ранее, Колумбия предложит новые меры в отношении режима Мадуро.