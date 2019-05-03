Президент Бразилии: Мадуро даже самым собой не распоряжается, им руководят РФ и Куба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро при проведении политического курса не принимает самостоятельных решений. С таким утверждением выступил в четверг президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью газете Folha de S.Paulo, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий материал.
“Мадуро даже самим собой не распоряжается. Им командуют генералы — кубинские и в большей степени российские”, — считает политик. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, венесуэльский лидер находится под постоянным наблюдением силовиков.
Бразилия использует все дипломатические возможности в решении венесуэльского вопроса, заявил Болсонару. “Мы готовы использовать возможности МИД по-максимуму. Кроме насильственных действий, мы готовы на все, чтобы восстановить демократию в Венесуэле”, — приводит газета слова политика. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, существующий раскол в армии Венесуэлы может со временем проявиться в военном руководстве, которое как считает Болсонару является реальным обладателем власти в Боливарианской Республике.
Как стало известно ранее, Колумбия предложит новые меры в отношении режима Мадуро.