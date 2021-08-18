Президент "Барселони" оцінив відхід Мессі з клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент "Барселони" Жоан Лапорта висловився про завершення співпраці нападника Ліонеля Мессі з каталонським клубом, повідомляє УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".
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Лапорта вважає вірним рішення не продовження угоди із аргентинцем.
“Мессі — найкращий футболіст світу, у нього є свої цілі і стремління. У нього були пропозиції від різних клубів, які були готові заплатити за нього значні суми. Ми спілкувалися з ним. Очікували, що ці переговори принесуть плоди, але цього не сталося. Я як і раніше відчуваю повагу до Мессі. Шкода, що ця історія закінчилася, але у випадку з Мессі ми прийняли правильне рішення”, — сказав Лапорта.
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Стало відомо, коли Мессі дебютує за “ПСЖ”.