Президент "Барселони" оцінив відхід Мессі з клубу

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Лапорта вважає вірним рішення не продовження угоди із аргентинцем.

“Мессі — найкращий футболіст світу, у нього є свої цілі і стремління. У нього були пропозиції від різних клубів, які були готові заплатити за нього значні суми. Ми спілкувалися з ним. Очікували, що ці переговори принесуть плоди, але цього не сталося. Я як і раніше відчуваю повагу до Мессі. Шкода, що ця історія закінчилася, але у випадку з Мессі ми прийняли правильне рішення”, — сказав Лапорта.

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Стало відомо, коли Мессі дебютує за “ПСЖ”.