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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 102571 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 120409 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 176305 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 135947 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 129092 просмотра

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Президент "Барселоны" оценил уход Месси из клуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о завершении сотрудничества нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".

Цитата

Лапорта считает верным решение не продления соглашения с аргентинцем.

“Месси — лучший футболист мира, у него есть свои цели и стремления. У него были предложения от разных клубов, которые были готовы заплатить за него значительные суммы. Мы общались с ним. Ожидали, что эти переговоры принесут плоды, но этого не произошло. Я по-прежнему чувствую уважение к Месси. Жаль, что эта история закончилась, но в случае с Месси мы приняли правильное решение”, — сказал Лапорта.

Напомним

Стало известно, когда Месси дебютирует за “ПСЖ”.

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