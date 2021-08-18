Президент "Барселоны" оценил уход Месси из клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о завершении сотрудничества нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".
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Лапорта считает верным решение не продления соглашения с аргентинцем.
“Месси — лучший футболист мира, у него есть свои цели и стремления. У него были предложения от разных клубов, которые были готовы заплатить за него значительные суммы. Мы общались с ним. Ожидали, что эти переговоры принесут плоды, но этого не произошло. Я по-прежнему чувствую уважение к Месси. Жаль, что эта история закончилась, но в случае с Месси мы приняли правильное решение”, — сказал Лапорта.
Напомним
Стало известно, когда Месси дебютирует за “ПСЖ”.