Президент 10 грудня підпише закон про припинення дружби з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що у понеділок, 10 грудня, підпише закон про припинення дії Великого договору з Російською Федерацією. Про це Порошенко сказав під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.
“Є певний символізм у припиненні, нарешті, дії договору про так звану „Дружбу“ з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради. В понеділок мною буде підписаний. Це історична подія”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ратифікувала припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією.
Відповідне рішення народні депутати підтримали 277 голосами при 226 необхідних.
Нагадаємо, 6 грудня Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект № 0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.
Довідка УНН: Договір про дружбу з РФ був підписаний 31 травня 1997 року між президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Дія договору автоматично продовжується, якщо одна зі сторін не повідомить іншу в письмовому вигляді про бажання припинити його дію.