Президент 10 декабря подпишет закон о прекращении дружбы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении действия Большого договора с Российской Федерацией. Об этом Порошенко сказал во время выступления по случаю 150-летия образования общества "Просвита" во Львове, передает УНН.
"Есть определенный символизм в прекращении, наконец-то, действия договора о так называемой "Дружбе" с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду. В понедельник мною будет подписан. Это историческое событие", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Верховная Рада ратифицировала прекращения действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.
Соответствующее решение народные депутаты поддержали 277 голосами при 226 необходимых.
Напомним, 6 декабря Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект № 0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Справка: Договор о дружбе с РФ был подписан 31 мая 1997 года между президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании прекратить его действие.