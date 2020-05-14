Препарати для дитячої та дорослої онкології почнуть закуповувати на початку червня – Жумаділов

“Програма онкології, ми планували до закупівлі у першу чергу, і ми планували, що розпочнемо ці закупівлі в середині березня, у нас був ухвалений цей наказ 28 лютого, ми знали про те, що препарати дитячої та дорослої онкології будуть закуповуватися, ми розробили тендерну документацію по всіх лікарських засобах, ми провели більше 50 зустрічей з учасниками ринку для того, щоб переконатися, що вони готові брати участь у наших тендерах...Ми планували оголошувати їх у березні за простою процедурою відкритих торгів. Ми будемо з 1 червня пріоритетно оголошувати цей напрямок, але строки зсунулися суттєво”, — зазначив він.

Окрім того, Жумаділов додав, що у цей час планується закупівля препаратів по серцево-судинних захворюваннях.

“Щодо закупівлі лікарських засобів та медвиробів по серцево-судинних захворювань , в тому числі по інсультах. Так, цей напрям до нас доведений, він є одним із пріоритетних, які ми будемо оголошувати якнайшвидше, як тільки ми запустимося з нашими закупівлями. Наразі у лікарнях є певний складський запас цих медпрепаратів”, — додав він.

Нагадаємо, восени цього року може розпочатися суттєвий дефіцит медпрепаратів у напрямку дитячої онкології та АРА-препаратів через те, що процедура закупівлі медичних препаратів ще не розпочалася. Так, за найкращим сценарієм — Україна може отримати необхідні ліки у грудні цього року.