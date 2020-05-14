Препараты для детской и взрослой онкологии начнут закупать в начале июня - Жумадилов

“Программа онкологии, мы планировали к закупке в первую очередь, и мы планировали, что начнем эти закупки в середине марта, у нас был принят этот приказ 28 февраля, мы знали о том, что препараты детской и взрослой онкологии будут закупаться, мы разработали тендерную документацию по всем лекарственным средствам, мы провели более 50 встреч с участниками рынка для того, чтобы убедиться, что они готовы участвовать в наших тендерах... мы планировали объявлять их в марте при простой процедуре открытых торгов. Мы будем с 1 июня приоритетно объявлять это направление, но сроки сдвинулись существенно”, — отметил он.

Кроме того, Жумадилов добавил, что в настоящее время планируется закупка препаратов по сердечно-сосудистых заболеваниях.

“О закупке лекарственных средств и медизделий по сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе по инсультах. Так, это направление к нам доведенно, оно является одним из приоритетных, которые мы будем объявлять как можно быстрее, как только мы запустимся с нашими закупками. Сейчас в больницах есть определенный складской запас этих медпрепаратов”, — добавил он.

Напомним, осенью этого года может начаться существенный дефицит медпрепаратов в направлении детской онкологии и АРА-препаратов из-за того, что процедура закупки медицинских препаратов еще не началась. Так, по-лучшему сценарию — Украина может получить необходимые лекарства в декабре этого года.