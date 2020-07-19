Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що глава уряду Нідерландів "ненавидить" його

Так, кажучи про пропозицію, яка зв'язує доступ до грошових коштів ЄС з критеріями верховенства закону, лідер Угорщини поставив під сумнів необхідність нового механізму, додавши, що "ми не проти, давайте обговоримо це, але це займе тижні".

"Ми готові зробити це, але новий правовий інструмент і механізм повинні бути придатними", - сказав він.

Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що його країна має суперечку з Нідерландами з цього питання.

"Я не знаю, з якої особистої причини прем'єр-міністр Нідерландів ненавидить мене або Угорщину, але він так різко нападає і ясно дає зрозуміти, що, на його думку, Угорщина не поважає верховенство закону, що вона повинна бути покарана в фінансовому відношенні. Це його позиція, яка є неприйнятною", - сказав Орбан.

Орбан також сказав, що готовий залишитися в Брюсселі на тиждень, щоб укласти договір про бюджет і фінансування.

"Я думаю, що у нас є хороший шанс укласти угоду. Якщо угода заблокована, це не через мене, а через нідерландця", - додав він.

Як повідомляє видання, пізніше в цій суперечці канцлер Австрії Себастьян Курц встав на сторону Рютте.

"Я не думаю, що має сенс критикувати Марка Рютте (щодо верховенства закону - ред.), тому що або Європейський союз хоче, щоб гроші використовувалися належним чином, або ви хочете, щоб вони були витрачені даремно", - завив він.

Так, пізно ввечері в суботу Рютте заявив журналістам, що верховенство закону "є однією з найбільших проблем", яку ще належить вирішити за планом щодо відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні лідерам країн Євросоюзу не вдалося узгодити семирічний бюджетний план і план по відновленню економіки після пандемії коронавірусу у другий день саміту в Брюсселі.

Вони проводять ще одну зустріч з даного питання сьогодні, і переговори можуть продовжитися до пізньої ночі.