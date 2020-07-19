Саммит ЕС может закончиться без соглашения - Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Лидеры ЕС могут не прийти к согласию в воскресенье по плану относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на AFP.
Приехав на третий и, как по ее мнению, "решающий" день внеочередного европейского саммита, Меркель сказала, что у 27 лидеров было "много позиций" относительно объема фонда, по правилам доступа к нему и об увязке его с уважением к верховенству права.
"Я до сих пор не могу сказать, будет ли найдено решение... Возможно, сегодня не будет достигнуто никакого результата", - сказала она.
Меркель должна была присоединиться к президенту Франции Эммануэлю Макрона и президенту Европейского совета, который принимает саммит, Чарльзу Мишелю, чтобы подготовить новое предложение по преодолению разногласий после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его союзники заблокировали соглашение, пишет агентство.
Мишель предложил пакет займов и грантов ЕС на 750 миллиардов евро, чтобы помочь государствам-членам оправиться от исторического коронакризиса, но Австрия считает этот пакет слишком большим, а Нидерланды хотят, чтобы государства-члены могли наложить вето на национальные планы расходов.
Как сообщал УНН, лидеры ЕС должны сегодня провести еще одну встречу около полудня, и переговоры могут продолжиться до поздней ночи.