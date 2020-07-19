Саміт ЄС може закінчитися без угоди - Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Лідери ЄС можуть не дійти згоди в неділю щодо плану по відновленню економіки після пандемії коронавірусу. Таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН з посиланням на AFP.
Приїхавши на третій і, як на її думку, "вирішальний" день позачергового європейського саміту, Меркель сказала, що у 27 лідерів було "багато позицій" щодо обсягу фонду, за правилами доступу до нього і про ув'язку його з повагою до верховенства права.
«Я до сих пір не можу сказати, чи буде знайдене рішення... Можливо, сьогодні не буде досягнуто ніякого результату", - сказала вона.
Меркель повинна була приєднатися до президента Франції Еммануелю Макрона і президента Європейської ради, який приймає саміт, Чарльзу Мішелю, щоб підготувати нову пропозицію щодо подолання розбіжностей після того, як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і його союзники заблокувала угоду, пише агентство.
Мішель запропонував пакет позик і грантів ЄС на 750 мільярдів євро, щоб допомогти державам-членам оговтатися від історичної коронакризи, але Австрія вважає цей пакет занадто великим, а Нідерланди хочуть, щоб держави-члени могли накласти вето на національні плани витрат.
Як повідомляв УНН, лідери ЄС повинні сьогодні провести ще одну зустріч близько полудня, і переговори можуть продовжитись до пізньої ночі.