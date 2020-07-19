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Премьер Венгрии Орбан заявил, что глава правительства Нидерландов "ненавидит" его

Премьер Венгрии Орбан заявил, что глава правительства Нидерландов "ненавидит" его

Киев  •  УНН

 • 18717 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в воскресенье журналистам, что нужно больше времени, чтобы договориться относительно увязки финансирования ЕС с верховенством права, и добавил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ненавидит его, передает УНН со ссылкой на Politico.

Так, говоря о предложении, которое связывает доступ к денежным средствам ЕС по критериям верховенства закона, лидер Венгрии поставил под сомнение необходимость нового механизма, добавив, что "мы не против, давайте обсудим это, но это займет недели".

"Мы готовы сделать это, но новый правовой инструмент и механизм должны быть пригодными", - сказал он.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что его страна имеет спор с Нидерландами по этому вопросу.

"Я не знаю, по какой личной причине премьер-министр Нидерландов ненавидит меня или Венгрию, но он так резко нападает и ясно дает понять, что, по его мнению, Венгрия не уважает верховенство закона, она должна быть наказана в финансовом отношении. Это его позиция, которая является неприемлемой", - сказал Орбан.

Орбан также сказал, что готов остаться в Брюсселе на неделю, чтобы заключить договор о бюджете и финансировании.

"Я думаю, что у нас есть хороший шанс заключить сделку. Если сделка заблокирована, это не из-за меня, а из-за нидерландца", - добавил он.

Как сообщает издание, позже в этом споре канцлер Австрии Себастиан Курц встал на сторону Рютте.

"Я не думаю, что имеет смысл критиковать Марка Рютте (относительно верховенства закона - ред.), потому что или Европейский союз хочет, чтобы деньги использовались должным образом, или вы хотите, чтобы они были потрачены впустую", - завил он.

Так, поздно вечером в субботу Рютте заявил журналистам, что верховенство закона "является одной из самых больших проблем", которую еще предстоит решить по плану по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Напомним, накануне лидерам стран Евросоюза не удалось согласовать семилетний бюджетный план и план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса во второй день саммита в Брюсселе.

Они проводят еще одну встречу по данному вопросу сегодня, и переговоры могут продлиться до поздней ночи.

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