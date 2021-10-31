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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Прем'єр Республіки Північна Македонія Заєв пішов у відставку

Київ • УНН

 • 15930 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв увечері в неділю, 31 жовтня, оголосив про намір піти у відставку. Цього дня у ряді міст країни відбувся другий тур виборів мерів, на яких правляча партія зазнала поразки, передає УНН із посиланням на DW.

Прем'єр Республіки Північна Македонія Заєв пішов у відставку

Цитата

“Я беру на себе відповідальність за нинішній розвиток ситуації, — заявив Заєв, виступаючи перед журналістами. — Я йду з посади прем’єр-міністра та голови партії (Соціал-демократичний союз Македонії. — Ред.)”.

Деталі

Особливо болючим для партії Заєва Соціал-демократичний союз Македонії, який очолює в Республіці Північна Македонія правлячу коаліцію під назвою “Ми можемо”, стала поразка на виборах мера столиці Скоп’є. У цьому місті перемогу здобула кандидат від опозиції Данела Арсовська, яка набрала, згідно з результатами виборів, доступними на вечір 31 жовтня, 55,85% голосів. Кандидат від партії Заєва — Петра Шилегова — після підрахунку близько 60% виборчих бюлетенів отримує підтримку лише 40,60% виборців.

Зоран Заєв обіймав посаду глави уряду Республіки Північна Македонія з 30 серпня 2020 року.

Нагадаємо

У вересні голова МОЗ Північної Македонії подав у відставку після смертельної пожежі в лікарні.

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