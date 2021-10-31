Премьер Республики Северная Македония Заев ушел в отставку

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“Я беру на себя ответственность за нынешнее развитие ситуации, — заявил Заев, выступая перед журналистами. — Я ухожу с должности премьер-министра и председателя партии (Социал-демократический союз Македонии. — Ред.)”.

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Особенно болезненным для партии Заева Социал-демократический союз Македонии, возглавляющим в Республике Северная Македония правящую коалицию под названием “Мы можем”, стало поражение на выборах мэра столицы Скопье. В этом городе победу одержала кандидат от оппозиции Данила Арсовская, которая набрала согласно результатам выборов, доступным на вечер 31 октября, 55,85% голосов. Кандидат от партии Заева — Петра Шилегова после подсчета около 60% избирательных бюллетеней получает поддержку только 40,60% избирателей.

Зоран Заев занимал должность главы правительства Республики Северная Македония с 30 августа 2020 года.

Напомним

В сентябре глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после смертельного пожара в больнице.