Голова МОЗ Північної Македонії подав у відставку після смертельної пожежі в лікарні

Деталі

“Трагедія в Тетово дуже сильно вплинула на мене... як лікар і міністр я з етичних міркувань подав прохання про відставку прем’єр-міністру Зорану Заєву”, — сказав Венко Філіпче.

Додамо, що перед цим заступник міністра охорони здоров’я Ілір Хасані та два директори лікарні також подали у відставку через пожежу з трагічними наслідками.

Нагадаємо

9 вересня у Північній Македонії в місті Тетово в лікарні, де тимчасово лікували пацієнтів із COVID-19, сталася пожежа. Загинуло щонайменше 14 людей. Пожежникам знадобилося приблизно 45 хвилин, щоб загасити вогонь.

Лікарню для хворих на коронавірус обладнали в Тетово минулого року, щоб розвантажити інші медичні заклади Північної Македонії.