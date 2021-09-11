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Голова МОЗ Північної Македонії подав у відставку після смертельної пожежі в лікарні

Київ • УНН

 • 15956 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр охорони здоров’я Північної Македонії Венко Філіпче подав у відставку після вибуху й пожежі в лікарні для хворих на COVID-19, унаслідок чого загинуло 14 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

“Трагедія в Тетово дуже сильно вплинула на мене... як лікар і міністр я з етичних міркувань подав прохання про відставку прем’єр-міністру Зорану Заєву”, — сказав Венко Філіпче.

Додамо, що перед цим заступник міністра охорони здоров’я Ілір Хасані та два директори лікарні також подали у відставку через пожежу з трагічними наслідками.

Нагадаємо

9 вересня у Північній Македонії в місті Тетово в лікарні, де тимчасово лікували пацієнтів із COVID-19, сталася пожежа. Загинуло щонайменше 14 людей. Пожежникам знадобилося приблизно 45 хвилин, щоб загасити вогонь.

Лікарню для хворих на коронавірус обладнали в Тетово минулого року, щоб розвантажити інші медичні заклади Північної Македонії.

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