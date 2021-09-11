Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после смертельного пожара в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче подал в отставку после взрыва и пожара в больнице для больных COVID-19, в результате чего погибло 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
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“Трагедия в Тетово очень сильно повлияла на меня... как врач и министр я по этическим соображениям подал прошение об отставке премьер-министру Зорану Заеву”, — сказал Венко Филипче.
Добавим, что перед этим заместитель министра здравоохранения Илир Хасани и два директора больницы также подали в отставку из-за пожара с трагическими последствиями.
Напомним
9 сентября во Северной Македонии в городе Тетово в больнице, где временно лечили пациентов с COVID-19, произошел пожар. Погибли по меньшей мере 14 человек. Пожарным понадобилось около 45 минут, чтобы потушить огонь.
Больницу для больных коронавирусом оборудовали в Тетово в прошлом году, чтобы разгрузить другие медицинские учреждения Северной Македонии.