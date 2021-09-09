Пожежа у COVID-лікарні в Північній Македонії: кількість жертв зросла до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У північномакедонському місті Тетово внаслідок пожежі в тимчасовій лікарні для хворих на COVID-19 кількість жертв зросла до 14 осіб, пише УНН з посиланням на DW.
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“У Північній Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в тимчасовій лікарні для хворих на COVID-19 загинули щонайменше 14 людей. Кількість загиблих ще може зрости, — пошукові роботи тривають”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними пожежників, вогонь у лікарні спалахнув 8 вересня у другій половині дня.
Вогнеборцям знадобилося приблизно 45 хвилин, щоб загасити пожежу. Тимчасову лікарню для хворих на COVID-19 обладнали в Тетово минулого року, щоб розвантажити інші медичні заклади в Північній Македонії.
Доповнення
Щонайменше 44 людини загинули та понад 67 постраждали внаслідок пожежі, спричиненої вибухом кисневого бака в лікарні, де лікують хворих коронавірусом, в місті Нассірія на півдні Іраку.