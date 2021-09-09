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Пожар в COVID-больнице в Северной Македонии: количество жертв возросло до 14

Киев  •  УНН

 • 16933 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В городе Тетово Северной Македонии в результате пожара во временной больнице для больных COVID-19 количество жертв возросло до 14 человек, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"В Северной Македонии в городе Тетово результате пожара во временной больнице для больных COVID-19 погибли по меньшей мере 14 человек. Количество погибших еще может вырасти, - поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным пожарных, огонь в больнице вспыхнул 8 сентября во второй половине дня.

Пожарным понадобилось около 45 минут, чтобы потушить пожар. Временную больницу для больных COVID-19 оборудовали в Тетово в прошлом году, чтобы разгрузить другие медицинские учреждения в Северной Македонии.

Дополнение

По меньшей мере 44 человека погибли и более 67 пострадали в результате пожара, вызванного взрывом кислородного бака в больнице, где лечат больных коронавирусом, в городе Нассирия на юге Ирака.

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