У Північній Македонії загорілася COVID-лікарня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Північній Македонії в місті Тетово в лікарні сталася пожежа, є загиблі і поранені. Про це пише6 УНН з посиланням на MRT.
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У лікарні, де лікували пацієнтів з COVID-19 виникла пожежа
Всі бригади лікарні мобілізовані на допомогу постраждалим. Їх терміново доставлять в Скоп'є для надання належної допомоги, мобілізовані бригади клініки, поінформував міністр і додав, що скоро з'явиться нова інформація.
Мер Тетово Теута Аріфі раніше повідомив, що пожежа виникла дуже швидко і швидко поширилася. При цьому причина пожежі поки невідома.
Нагадаємо
Щонайменше 44 людини загинули та понад 67 постраждали внаслідок пожежі, спричиненої вибухом кисневого бака в лікарні, де лікують хворих коронавірусом, в місті Нассірія на півдні Іраку.