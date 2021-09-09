В Пивнийчний Македонии загорелась COVID-больница

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129478 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145705 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121122 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118611 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152519 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124147 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167250 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Актуальное
В Пивнийчний Македонии загорелась COVID-больница

В Пивнийчний Македонии загорелась COVID-больница

Киев  •  УНН

 • 19873 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Северной Македонии в городе Тетово в больнице произошел пожар, есть погибшие и раненые. Об этом пише6 УНН со ссылкой на MRT.

Детали

В больнице, где лечили пациентов с COVID-19 возник пожар

Все бригады больницы мобилизованы на помощь пострадавшим. Их срочно доставят в Скопье для предоставления надлежащей помощи, мобилизованы бригады клиники, проинформировал министр и добавил, что скоро появится новая информация.

Мэр Тетово Теута Арифе ранее сообщил, что пожар возник очень быстро и быстро распространилась. При этом причина пожара пока неизвестна.

Напомним

По меньшей мере 44 человека погибли и более 67 пострадали в результате пожара, вызванного взрывом кислородного бака в больнице, где лечат больных коронавируса, в городе Нассирия на юге Ирака.

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