Прем'єр Нідерланді Рютте не виключає вступу на посаду очільника НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не виключає вступу на посаду глави оборонного альянсу НАТО. Про це пише Politico, передає УНН.
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Пост генерального секретаря НАТО «дуже цікавий», — сказав Рютте в ефірі голландського радіо в суботу.
Рютте, який планує залишити внутрішню політику після виборів у Нідерландах у листопаді, раніше заявляв, що він не зацікавлений у тому, щоб взяти на себе таку важливу міжнародну роль як лідер НАТО.
Але в суботу Рютте сказав, що бути головою оборонного альянсу означатиме, що він «все ще може зробити свій внесок».
Рютте раніше пов’язували з низкою вищих посад, зокрема постом у НАТО.
Єнс Столтенберг, який очолює НАТО з 2014 року , влітку погодився залишитися на посаді до жовтня 2024 року.
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