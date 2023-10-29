Премьер Нидерландов Рютте не исключает вступления в должность главы НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не исключает вступления на должность главы оборонного альянса НАТО. Об этом пишет Politico, передает УНН.
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Пост генерального секретаря НАТО «очень интересен», — сказал Рютте в эфире голландского радио в субботу.
Рютте, который планирует оставить внутреннюю политику после выборов в Нидерландах в ноябре, ранее заявлял, что он не заинтересован в том, чтобы взять на себя такую важную международную роль в качестве лидера НАТО.
Но в субботу Рютте сказал, что быть председателем оборонного альянса будет означать, что он «все еще может внести свой вклад».
Рютте ранее связывали с рядом высших должностей, в частности постом в НАТО.
Йенс Столтенберг, возглавляющий НАТО с 2014 года, летом согласился остаться в должности до октября 2024 года.
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