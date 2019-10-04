Прем'єр: на покращення рівня життя українців треба ще 140-150 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На покращення рівня життя українців уже зараз необхідно додатково 140-150 млрд грн. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації в парламенті проекту Програми дій уряду, передає кореспондент УНН.
"На те, щоб просто зараз забезпечити наших громадян достойним рівнем доходу, треба було б витратити приблизно 140-150 млрд грн. Ці гроші неможливо одразу знайти в бюджеті", - зазначив Гончарук.
За його словами, наразі в Україні понад 10 млн українців живуть за межею бідності й має менше навіть нинішнього прожиткового мінімуму.
При цьому, він додав, що уряд буде працювати над тим, щоб протягом наступних 5 років досягнути підвищення рівня життя громадян.
Нагадаємо, зі слів радника Президента України Олега Устенка, реальне збільшення рівня життя в Україні почнеться при економічному зростанні в понад 11% ВВП на рік.